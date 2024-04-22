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دراما المتحدة

عاجل.. حكم لقاء الأهلي ومازيمبي يفجر مفأجاة في تقريره لـ«كاف»

كتب:

حسن مظهر
11:01 م | الإثنين 22 أبريل 2024
الأهلي ومازيمبي

الأهلي ومازيمبي

فجّر الحكم الدولي البوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا حكم مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي، التي أجريت السبت الماضي، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، مفاجأة من العيار الثقيل في تقريره للاتحاد الإفريقي «كاف» عن اللقاء.

وقال مصدر داخل لجنة حكام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «الاتحاد الإفريقي تفاجأ من خلال تقرير الحكم البوروندي بأن تقنية الفيديو لم تعمل على مدار أكثر من ٧٠ دقيقه كاملة، أي جرى تشغيلها ٢٠ دقيقة فقط وقد يكون أقل من ذلك».

كاف يهدد مازيمبي لهذا السبب

وشدد الحكم البوروندي في تقريره للكاف على أن ملعب مباراة مازيمبي لا يصلح نهائيا لاستقبال تقنية الفيديو خلال الفترة المقبلة، خاصة أن هناك مباريات قد تشهد كوارث تحكيمية بسبب هذا الأمر.

وكان «الوطن سبورت» قد كشف في وقت سابق عن تهديد واضح من جانب مسؤولي «كاف» لمسئولي مازيمبي بأن الفريق قد يلعب خلال الفترة المقبلة خارج ملعبه في حال لم ينجح في إنهاء هذه الأزمة التي قد تكلف الاتحاد الإفريقي الكثير.

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