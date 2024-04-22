انتبه لـ3 أشياء تتغير مع تطبيق التوقيت الصيفي.. أبرزها مباراة الأهلي ومازيمبي

مع اقتراب موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر، وتقديم الساعة لمدة 60 دقيقة، من الضروري أن تصبح على دراية كاملة بالتغييرات التي ستطرأ على حياتك اليومية، خاصة أن هذا التغيير يلقي بظلاله على مواعيد العديد من الأشياء المهمة مثل مواعيد العمل والصلوات والمباريات وغيرها.. فماذا سيتغير مع تطبيق التوقيت الصيفي؟

مواعيد العمل والدراسة

سيتم تقديم مواعيد العمل والدراسة ساعة واحدة، يعني ذلك أنك ستستيقظ وتذهب إلى العمل أو الدراسة بعد الميعاد المعتاد بساعة، لذلك عليك التأكد من ضبط منبهك وساعتك قبل يوم واحد من تطبيق التوقيت الصيفي لتجنب التأخر عن مواعيدك.

ستتغير مواعيد الصلوات أيضًا لتتقدم ساعة واحدة لكل صلاة، فإذا كنت تؤدي صلاة الظهر في الـ12 ظهرًا ستكون في الواحدة ظهرًا، لذلك يجب مراجعة تقويم الصلاة أو استخدام تطبيق هاتف ذكي لمعرفة مواعيد الصلوات الجديدة، بعد تطبيق التوقيت الصيفي.

تغيير موعد المباريات

إذ كنت من محبي كرة القدم، فعليك التأكد من ضبط ساعتك على التوقيت الصيفي الجديد حتى لا تفوتك مباريات فريقك المفضل، خاصة أن اليوم الذي سيشهد تطبيق التوقيت الصيفي، سيكون أيضًا اليوم ذاته الذي تقام به مباراة مصيرية بين الأهلي ومازيمبي، لحجز تذكرة التأهل إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، لتصبح في العاشرة مساء بدلًا من التاسعة؛ الأمر ذاته بالنسبة لمباراة الزمالك أمام دريمز، التي تقام في الثامنة مساء بدلًا من السابعة.