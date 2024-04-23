يعملون لصالح روسيا والصين.. أسبوع القبض على الجواسيس في ألمانيا

شهد الأسبوع الجاري القبض على عدة جواسيس في قارة أوروبا التي تشهد حربا بين أوكرانيا وروسيا، حيث ينشط نشاط الجواسيس أثناء الحروب لرغبة كل دولة في الحصول على معلومات عسكرية عن الدولة المحاربة لها، بحسب مجلة «دير شبيجل» الألمانية.

القبض على جواسيس يعملون لصالح روسيا

بدأ الأمر بإعلان ألمانيا مطلع الأسبوع القبض على جواسيس يعملون لصالح روسيا، عملوا على جمع معلومات عن القوات الأمريكية الموجودة في ألمانيا، من أجل ضرب طريق المساعدات الألمانية لأوكرانيا.

جواسيس يعملون لصالح الصين في ألمانيا

وأمس الاثنين، أعلن مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني، اعتقال 3 مواطنين ألمان للاشتباه في عملهم لصالح المخابرات الصينية، بحسب التليفزيون الألماني «دويتشه فيله» وحاولوا جمع معلومات بحثية عن مشروعات تطوير القدرات البحرية الصينية، وألقي القبض عليهم في مدينتي دوسلدورف وهامبورج بغرب ألمانيا، كما جرى تفتيش منازل المتهمين وأماكن عملهم.

وعلقت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر على الأمر، لتوضح أن بلادها تراقب التهديد الكبير الذي يشكله التجسس الصيني في الأعمال والصناعة والعلوم.

كيف بدأت الحرب الروسية الأوكرانية ؟

وبدأت الحرب الروسية الأوكرانية نهاية فبراير 2022 بعد إعلان 4 أقاليم أوكرانية الانفصال عن روسيا، التي تحركتجيشها لتدافع عن هذه الأقاليم وسط رفض الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لتحركات روسيا، وإعلان الدعم غير المسبوق لدولة أوكرانيا.