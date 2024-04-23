إطلاق قافلة طبية مجانية في قرى مرسى مطروح.. اعرف الأماكن والتخصصات

تنظم مديرية الصحة بمطروح، قافلة طبية مجانية في قريتى سيدي حنيش وأبومرقيق بمرسى مطروح، تتضمن الكشف والعلاج بالمجان للتخصصات الطبية المختلفة، في إطار خطط الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى والتجمعات الأكثر احتياجًا.

وقال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن جهود الدولة واضحة في إطلاق الحملات والمبادرات والقوافل الطبية بكل قرى ومراكز المدن الثمانية بالمحافظة، وتوفير العلاج اللازم للمرضى وجميع متطلباتهم الصحية، مؤكدًا العمل على دعم وخدمة المواطنين في شتى المجالات والمجال الصحي على وجه الخصوص، من أجل راحتهم وشعورهم بالرضا التام.

موعد القافلة والتخصصات الطبية

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أن القافلة تنطلق غدًا، وتستمر على مدار يومين، وجرى إعداد وتجهيز كل ما يخص أعمال القافلة لخدمة الأهالي بمنطقة سيدي حنيش وأبو مرقيق والقرى المجاورة لها.

وأشار إلى أن القافلة يجرى تنفيذها تحت إشراف الدكتور حجازي أحمد، منسق القوافل العلاجية بالمديرية، وتضم العديد من التخصصات منها: الأطفال، والباطنة والجراحة والأسنان، وأمراض النساء والتوليد، التثقيف الصحي بواسطة نخبة من الأطباء المهرة والمتخصصين.

وتقدم القافلة الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى استكمال العلاج للمستشفيات، بالإضافة إلى تنظيم ندوات التوعية الصحية واستطلاع آراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.

توعية تثقيفية بالقضية السكانية

وأوضح سالم، أن القافلة تتضمن ندوات التوعية والتثقيف ونشر الوعي بالقضية السكانية، وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، مع التركيز على استمرار جهود النهوض بمستوى الخدمة الطبية وبذل أقصى الجهود لتوفير الخدمة الطبية التشخيصية والعلاجية لجميع المواطنين وبصفة مستدامة.