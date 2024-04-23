وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون مع جامعة أبردين البريطانية

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفد جامعة أبردين البريطانية برئاسة الدكتور جون سكاتن عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة؛ لبحث التعاون المشترك، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

في بداية اللقاء أكد الدكتور عاشور، حرص الوزارة على التوسع في التعاون الدولي وتحقيق الشراكة مع المؤسسات التعليمية ذات السمعة العالمية، لافتًا إلى أن المرجعية الدولية هي أحد أهم مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تسعى لجعل مصر منصة جاذبة في الخدمات التعليمية للمنطقة العربية وبوابة للقارة الإفريقية.

زيادة سنوية مُطردة في أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم العالي

ولفت الوزير إلى الاهتمام بالتوسع في إتاحة التعليم العالي، وارتكاز خطة عمل الوزارة على الاستعداد لتلبية الاحتياجات المستقبلية من توافر المقاعد الجامعية لتواكب الزيادة السنوية المُطردة في أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم العالي، والذى متوقع أن يصل إلى 5.5 مليون بحلول عام 2032، مستعرضًا التوسعات التي قامت بها منظومة التعليم العالي المصرية والتي تشهد تنوعا كبيرًا بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية وكذا أفرع الجامعات الدولية.

ولفت عاشور إلى أهمية الشراكات الدولية في دعم مستوى تنافسية المؤسسات التعليمية المصرية، ورفع قدرات الخريجين من طلاب الجامعات المصرية وتوفير فرص لهم في التخصصات العلمية الحديثة والتكنولوجيات المستجدة، منوهًا بالاهتمام بشكل خاص بالبرامج البينية، والبرامج العابرة للتخصصات.

فتح أفرع لعدد من الجامعات البريطانية في مصر

وثمّن العلاقات القوية التي تربط بين مصر والمملكة المتحدة، خاصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا لتجارب التعاون الناجحة في فتح أفرع لعدد من الجامعات البريطانية في مصر، كما ناقش الجانبان إمكانية فتح فرع لجامعة أبردين البريطانية في مصر، وأكد الوزير ترحيب الوزارة بالتعاون مع جامعة أبردين العريقة التي تعد من أبرز الجامعات البريطانية، وتحظى بترتيب متميز في التصنيفات الدولية.وبحث الاجتماع التعاون في مجالات؛ (إدارة الأعمال، والهندسة، والعلوم الطبية، وعلوم الحاسب).

كما تناول اللقاء التعاون في مجال البحث العلمي، ودعم البحث العلمي في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين سواء من خلال تبادل الباحثين، أو المشروعات البحثية المشتركة.وأكد د. عاشور، الحرص على تعزيز جوانب التعاون والشراكات الدولية لتربط بين روافد منظومة التعليم العالي المصرية من جامعات حكومية وخاصة وأهلية ودولية، عبر عقد البروتوكولات والاتفاقات المشتركة بين مختلف الجامعات لتبادل الخبرات والفائدة.ومن جانبهم، أعرب الوفد البريطانى عن تقديره للإنجاز الذى حققته مصر في تطوير المنظومة التعليمية خلال الفترة الماضية.

وأشار بروفيسور سكاتن، إلى تطابق الرؤية بين البلدين في الأهداف الخاصة بالتعاون الدولى، والحرص على دعم الشراكات مع الدول الصديقة، وبخاصة مصر لدورها وموقعها التاريخى في المنطقة في مجالات التعليم والبحث العلمى والثقافة، كما أعرب عن سعادته بتقديم خدمات جامعته في مصر، مشيدًا بتميز مستوى الطالب المصرى في العديد من العلوم، وحرصه على التفوق في الدراسة.وأشاد الوفد بمستوى الإمكانات المادية التى شاهدوها من خلال زياراتهم لعدد من الجامعات المصرية.