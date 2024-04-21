التعليم العالي تحيل واقعة تزوير شهادات جامعية على «فيسبوك» إلى الضبطية القضائية 

أحال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واقعة قيام صفحة وهمية بالترويج عبر منصات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لتزوير شهادات جامعية، إلى لجنة الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي فور رصد الصفحة.

ووجّه وزير التعليم العالي، بسرعة التعاون مع الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات في هذا الشأن، ثم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

مُداهمة أي كيانات وهمية أو مقارات تُمارس أنشطة تعليمية

كما وجه الدكتور أيمن عاشور بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ لمُداهمة أي كيانات وهمية أو مقارات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الكيانات الوهمية

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الكيانات الوهمية.