«إكسترا نيوز» تبرز ملف «الوطن»: «اليوم.. دور التحالف الوطني يمثل ملحمة وطنية»

عرض برنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، والخاص بالملف الفلسطيني، وتحديدًا فيما يتعلق دور التحالف الوطني في إرسال المساعدات الإنسانية لغزة، وذلك بعنوان «التحالف يطلق القافلة السابعة لإغاثة غزة: تضم 167 شاحنة».

التحالف الوطني يمثل ملحمة وطنية

وقال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن دور التحالف الوطني للعمل الأهلي فيما يتعلق بدعم الأشقاء الفلسطينيين يؤكد أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وأركانها داعمة للشعب الفلسطيني، موضحا أن هذا يمثل ملحمة وطنية طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فمن خلال هذه التوجيهات الجميع يعمل.

التحالف الوطني ظهر أهمية التعاون بين جميع مؤسسات الدولة

وأضاف «رائف»، أن التحالف الوطني ظهر أهمية التعاون بين جميع مؤسسات الدولة، موضحا أن الدولة المصرية بادرت أن تجتمع تحت منظومة عمل واحدة، ليس فقط للعمل الداخلي ولكن أيضا لمساندة الدولة المصرية في تحقيق أهدافها مساندة الأشقاء الفلسطينيين، لافتا إلى أن استمرار العمل وارسال الكثير من القوافل تؤكد أن عزيمة الدولة المصرية برغم المعوقات التي تحدث من اتساع رقعة الصراع، إلا أن الدولة المصرية عازمة على الاستمرار حتى أن استمر الطرف الأخر في استهداف هذا الدور بالإشاعات والأكاذيب.