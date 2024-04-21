التحالف الوطني يطلق المرحلة السابعة من القوافل الإغاثية لدعم غزة غدًا

أكد محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، استمرار التحالف في تقديم الدعم الفوري والإغاثي والمساعدات الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن الدولة المصرية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف الذي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

انطلاق المرحلة السابعة من المساعدات الإغاثية

وقال المدير نائب رئيس جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لـ«الوطن»، إن التحالف الوطني سيطلق المرحلة السابعة من قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية، إلى الأشقاء في فلسطين، غدا الاثنين، وتتضمن كميات كبيرة من المواد الغذائية، مياه الشرب، المستلزمات الطبية، البطاطين والملابس، والمشروبات، وغيرها من الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع.

المساعدات الإنسانية لغزة

وأشار عضو التحالف إلى أن جمعية الأورمان تشارك في القافلة السابعة للمساعدات بـ30 شاحنة محملة بمواد غذائية، مياه معدنية، حليب للأطفال، بالإضافة إلى دقيق، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لقطاع غزة لتخفيف حدة المعاناة التي يعيشها أبناؤه.