«اقتصادية النواب» توافق على انضمام مصر لصندوق تنمية الصادرات في أفريقيا

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب نهائيا، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائبة نيفين الطاهري وكيل اللجنة، على إتفاقية انضمام مصر إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا «FEDA».

انضمام مصر إلى عضوية تنمية الصادرات في أفريقيا

ووفقا المذكرة الإيضاحية للاتفاقية، تم اعتماد قرار تأسیس صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا خلال اجتماع مجلس إدارة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في يونيو 2017 بمدينة كيجالي برواندا، والتي من المزمع أن تكون المقر الرئيسي للصندوق.

ووقع عدد من الدول الأفريقية على اتفاقية تأسيس الصندوق، وهي رواندا وموريتانيا وغينيا، حيث صدقت رواندا على الاتفاقية، وجاري قيام عدد من الدول الأخرى باستيفاء الإجراءات الداخلية للتصديق على اتفاقية التأسيس، الأمر الذي به يتم تأسيس الصندوق وإعلانه ككيان دولي.

وعُرض مقترح الهيكل القانوني وهيكل العمليات الخاص بالصندوق على كل المساهمين خلال الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، والتي عُقدت في العاصمة الروسية موسكو في عام 2019.

كما تم تأسيس الصندوق كجهة تابعة للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لتنفيذ برنامج الصندوق للاستثمار في الأسهم والذي يركز على محورين أساسيين من الاستراتيجية الحالية للبنك، وهما تنمية الصادرات والتصنيع وتعزيز التجارة البينية القارية.

أهداف وأنشطة صندوق تنمية الصادرات

ويهدف الصندوق إلى زيادة وجذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القارة الأفريقية، مما يساعد في تعزيز الاستثمار داخل المنطقة، كما يوفر التمويل اللازم للاستثمار في رؤوس أموال الشركات والبنية التحتية الصناعية التي تحتاج إليها القارة، مما يؤدي إلى تعزيز التجارة البينية بين دول أفريقيا وزيادة القيمة المضافة للتجارة بين أفريقيا وباقي دول العالم.

وستركز أنشطة الصندوق على الاستثمار في قطاعات مختلفة، ومنها القطاع الزراعي والصناعي والسلع الاستهلاكية وتجارة التجزئة والمؤسسات المالية والتكنولوجيا والخدمات التجارية ووالسفر والسياحة والترفيه والرعاية الصحية والنقل واللوجستيات.