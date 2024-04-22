«سياحة النواب» تناقش طلب إحاطة لتدشين حملة ترويجية لـ«رأس البر»

عقدت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل سلامة، بشأن تدشين وزارة السياحة والآثار لحملة ترويجية لوضع مدينة رأس البر على خريطة السياحة العالمية ورفع معدلات السياحة الخارجية والداخلية بها.

وقالت النائبة أمل سلامة، إنّ مدينة رأس البر من أهم المقاصد السياحية، وكانت مصيفًا للملوك والأمراء وكبار الفنانين، لكن مع تعدد المقاصد السياحية أصبحت مصيفًا للأسر المصرية، وخصوصًا الطبقة الوسطى والشعبية.

طلب إحاطة لتدشين حملة ترويجية لـ«رأس البر»

وأضافت أنّ مدينة رأس البر شهدت تطويرا كبيرا خلال السنوات الماضية لكي تصبح منطقة جذب للسياحة العالمية؛ حيث تم تطوير منطقة اللسان وإنشاء مسرح متدرج لتقديم العروض الفنية، كما تم تنفيذ مشروع للصوت والضوء يحكى نبذة عن تاريخ دمياط ومدينة راس البر ورحلة النهر حتى التقائه بالبحر فى منطقة اللسان.

وطالبت النائبة أمل سلامة بتدشين حملة عالمية للترويج السياحي بالاشتراك مع رواد التسويق السياحي على مستوى العالم لجذب السياحة من الدول المختلفة وبصفة خاصة الأوربية؛ وخصوصًا أنّها تتسم بالموقع الجغرافي المتميز والمقومات السياحية.

إعداد برامج وعروض سياحية

وأكدت عضو مجلس النواب على ضرورة إعداد برامج وعروض سياحية وفندقية خاصة ومميزة للافواج السياحية الأجنبية، وذلك كأداة جذب لرفع معدلات السياحة الخارجية لتلك المنطقة السياحية الفريدة.