معلق ألعاب إلكترونية: درست في ألمانيا والأجانب بيطلبوني بالاسم

للرياضات الإلكترونية معلقون يحترفون تلك المهمة، ومن بينهم مصطفي حسن، صاحب الـ26 عاما، وهو نموذج مصري تميز في مجال لم يكن يحظى بأى تقدّم أو صدى في الوطن العربى، ليذهب إلى الخارج ويستكمل رحلته التي بدأت منذ كان في سن الـ13 إلى المسار المهني، حيث دفعه تفاعله مع الثقافات الأخرى من خلال الألعاب الإلكترونية لاستكشاف هذا العالم بجدية أكبر والخروج خارج حدود التسلية.

رحلة الاحتراف في مجال الألعاب الإلكترونية

وبدأ «حسن» مساره الاحترافي بالألعاب، إذ تميز في 4 ألعاب وهي Wolfenstein: Enemy Territory، ولعبة Counter-Strike: Global Offensive، إذ فاز في بطولتين مصريتين، ولعب Dota 2 وBattlefield 4، حاز فيهما على بطولتين في الشرق الأوسط.

وسلك طريقا جديدا في هذا المجال الحديث، وهو التعليق على هذه الألعاب الإلكترونية والمباريات والمسابقات: «ماكانش فيه أي مراجع عربية أو مدربين في هذا الوقت، لمهنة المعلق الرياضى للألعاب الإلكترونية، لكن قدرت أتابع المحترفين الأجانب وأتدرّب لوحدى واحترفتها لحد ما بقيت معلق على مباريات الألعاب الإلكترونية، ودرست المجال في إحدى الجامعات الألمانية».

نجاحات استثنائية ومنافسة أصحاب اللعبة

ولم يكتفِ بذلك، بل استطاع الحصول على الدراسات العليا من إحدى الجامعات هناك، ليصبح متمكّنا، وعلى دراية كاملة علمية وعملية بهذا المجال، الذي تحدّى لأجله العادات والتقاليد والتفكير التقليدي نحو الوظائف والعمل، ليكون من بين أوائل المصريين الذين يعملون في هذا المجال، ومتميزا على المستوى العربي والعالمي في مجاله، وليس فقط على حد العمل الوظيفي الرتيب، وإنما على قدر من الإبداع والتمكّن: «بقيت بانطلب بالاسم علشان أعلق على الماتشات جنب المعلقين الأجانب»