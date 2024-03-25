كيف تحول مدحت شلبي من ضابط شرطة إلى معلق رياضي؟.. (فيديو)

قال المذيع والمعلق الرياضي مدحت شلبي، إن انتقاله من العمل في المجال الشرطي إلى المجال الإعلامي لم يشكل فارقا كبيرا جدًا، موضحًا أنه خلال فترة عمله الشرطي كان في المجال الرياضي ويتعامل مع الطلاب، وأيضًا في مجال الإعلام يعمل في الرياضة.

مفيش فرق بين مدحت شلبي ضابط الشرطة وشلبوكة المعلق والإعلامي

وتابع «شلبي»، خلال حواره ببرنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، على شاشة «الحياة»،: «مفيش فرق بين مدحت شلبي ضابط الشرطة وشلبوكة المعلق والإعلامي»، موضحًا أنه طوال حياته هو لاعب كرة قدم من قبل الالتحاق لكلية الشرطة وكان يلعب في مرحلة الناشئين في أحد الأندية المعروفة.

وأضاف أنه ايضًا خلال فترة الالتحاق والدراسة بكلية الشرطة كان يمارس كرة القدم بشكل كبير، ولعب في منتخب الشرطة، منوهًا بأنه بعد الانتهاء من لعب كرة القدم انتقل لتدريب العديد من الأندية، وحصل على دورة كرة قدم في لندن.