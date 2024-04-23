الرئيس السيسي يضع إكليل زهور على النصب التذكاري بمناسبة عيد تحرير سيناء

تزامناً مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء، وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة؛ إكليل زهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد، في تقليد أصيل عرفاناً وتقديراً لما قدمه شهداء مصر من بطولات وتضحيات دفاعاً عن الوطن وصون مقدساته.

ثم توجه الرئيس السيسي إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إذ وضع إكليل زهور مع قراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة.

وفي نهاية المراسم، صافح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من قادة الأفرع الرئيسية وقادة القوات المسلحة وعدد من كبار رجال الدولة.

وفي سياق متصل، أناب القائد العام للقوات المسلحة قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بهذه المناسبة، رافقهم خلال المراسم المحافظين ومديري الأمن.