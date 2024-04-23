4 تطبيقات خدمية للإبلاغ عن التلاعب ورفع الأسعار.. أبرزها رادار الأسعار

أتاحت بعض الجهات الحكومية تطبيقات إلكترونية للتسهيل على المواطنين في البحث ومعرفة التفاصيل حول الخدمات، التي تهم قطاعا عريضا من المصريين، مواكبةً للتطور التكنولوجي، وتماشيًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية مصر؛ لتحقيق التحول الرقمي.

ومن أبرز الخدمات التي يبحث عنها الكثير المدد التأمينية، ومخالفات المرور، إضافة إلى شكاوى حماية المستهلك ومبادرة سيارات المصريين بالخارج.

نستعرض فيما يلي أبرز التطبيقات التي تلبي احتياجات المواطن وتجيب عن استفساراته اليومية.

تطبيق جهاز حماية المستهلك

أتاح جهاز حماية المستهلك، تطبيقًا إلكترونيًا في حالة رغبة المواطن في تقديم، شكوى مباشرة للجهاز، من خلال تطبيق المحمول على جوجل ستور وأبل ستور: اندرويد اضغط هنا ايفون اضغط هنا

ومن باب التيسير على المواطنين أيضًا، لم يكتفِ الجهاز بهذه الوسيلة فقط، بل وفر عدة طرق أخرى، منها الخط الساخن 19588، وخدمة الواتساب 01577779999، علاوة على رقم فاكس 0233055753، أو إرسال الشكوى إلكترونيًا، بإضافة إلى التوجه لمقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي - المهندسين أو 115 بالقرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

بوابة مصر الرقمية

تحت شعار «كل الخدمات الحكومية بطريقة فورية وسهلة وأنت في مكانك»، فعلّت بوابة مصر الرقمية، خدماتها المتعددة، من أجل إراحة المواطنين، حيث تهدف هذه المنصة إلى التحول الرقمي للبنية المعلوماتية بمصر.

وتوفر بوابة مصر الرقمية عبر تطبيقها الإلكتروني، خدمات ضخمة، منها التموين، التوثيق، السجل التجاري، التأمين الاجتماعي، الرخص والمركبات، بالإضافة إلى الكهرباء، الشهر العقاري، الإسكان الاجتماعي، الضرائب العقارية، وكذلك الأحوال المدنية، فضلاً عن خدمات القضايا، والتأمين الصحي الشامل، وخدمات أخرى مستحدثة.

كما يمكنك تحميل التطبيق باسم الخدمات الرقمية واستخدامه على أجهزة الأندرويد فى الوقت الحالي والآيفون في القريب العاجل، وتسجيل الدخول باستخدام رقمك القومي ورقم المحمول، والذى يجب أن يكون مسجلاً باسمك.

تطبيق سيارات المصريين بالخارج

من المبادرات التي تشغل بال قطاع كبير من المغتربين المصريين، مبادرة سيارات المصريين بالخارج، والتي ناشدت وزارة الهجرة المصريين بالخارج، الراغبين فى الاستفادة من المبادرة، سرعة التسجيل قبل 28 أبريل.

وتُتيح المبادرة للمصري المقيم في الخارج (أو أي فرد من عائلته فوق سن 16 عامًا ويحمل إقامة بالخارج) استيراد سيارة إلى مصر مع إعفاءات استثنائية على الضرائب والجمارك والرسوم.

وعبر تحميل تطبيق سيارات المصريين بالخارج على هاتفك، يمكنك التعرف على الشروط، قبل الشروع في أي خطوة رسمية للاستفادة من المبادرة.

هذا ويعطيك التطبيق القدرة على حساب قيمة الوديعة الدولارية لأي سيارة عبر تحديد بعض المعلومات البسيطة مثل العلامة التجارية، الموديل، بلد الإقامة، بلد المنشأ للسيارة ونوع المحرك.

بضغطة واحدة ستعرف قيمة الوديعة لأي سيارة وبدون حتى التسجيل على التطبيق، بينما من مميزات استخدام التطبيق:

- إنشاء حساب جديد للتسجيل في المبادرة.

- إرسال المستندات المطلوبة لإثبات أحقية الاستفادة.

- التواصل مع الجهات الحكومية المسؤولة عن تنظيم الإجراءات.

تطبيق رادار الأسعار

مؤخرًا، أطلقت الحكومة تطبيق إلكتروني باسم «رادار الأسعار» لكي يتمكن المواطنين من خلاله الإبلاغ عن المخالفين من التجار الذين يتعمدون رفع الأسعار المختلفة للسلع والمنتجات.

ويأتي هذا التطبيق الذي أنشاته الحكومة من أجل ضبط الأسعار في الأسواق، فيما يتيح للمستخدمين البحث ومعرفة أسعار السلع في النطاق الجغرافي الخاص به، والإبلاغ عن أسعار السلع المخالفة لدى التجار.

ويمكن الإبلاغ عن التجار من خلال تطبيق رادار الأسعار، بعد تحميله على هاتفك المحمول.

ويمكن استخدام تطبيق رادار الأسعار من خلال التوجه إلى تطبيق بلاي ستور من خلال الضغط هنا أو آب ستور لأصحاب هواتف آيفون.

- اكتب كلمة "رادار الأسعار" واضغط على بحث.

- سيظهر لك التطبيق انقر على تحميل.

- بعد تحميل التطبيق قم بتشغيله، وإنشاء حساب عليه من خلال إدخال اسمك ورقم هاتفك وعنوان البريد الإلكتروني.

- بعد إنشاء حساب على التطبيق حدد الموقع الجغرافي الخاص به.

- يحدد المستخدم سعر السلعة واسم المتجر الذي قام برفع السلعة.

- يرفق المستخدم صورة للسعر يكتب المستخدم ملاحظات وتعليق على السلعة التي لديه شكوي منها.