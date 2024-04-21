الحرية المصري: «رادار الأسعار» سيسهم في التصدي لجشع التجار

ثمن رجاء عطية، أمين حزب الحرية المصري بالمنيا، قرار الحكومة بإنشاء تطبيق إلكتروني باسم «رادار الأسعار»، الذي يمكن المواطنين من الإبلاغ عن المخالفين، وهو يعد أول «أبلكيشن» موبايل لمراقبة الأسعار والإبلاغ عنها مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء، مؤكدا أنها ستساهم في التصدي لجشع التجار، واستغلال البعض منهم للأزمة الاقتصادية وتذبذب الأسعار.

الجهات الرقابية

قال «عطية» في بيان، إن من مميزات هذا التطبيق، سهولة التعامل معه من جميع المواطنين، حيث أنه يمكن تحميل البرنامج من على google play والتسجيل برقم التليفون الخاص بك، واستخدام البرنامج للإبلاغ عن أي تلاعب في الأسعار للسلع الغذائية الموضحة، مضيفا أن الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعطت توجيهات لكل الوزراء والمسؤولين والجهات الرقابية، باستمرار متابعة، ورصد أسعار السلع وضبط الأسواق في مختلف المحافظات.

آليات الرصد والمتابعة

أشار «عطية» إلى أن آليات الرصد والمتابعة ساهمت في خفض الأسعار بصورة واضحة أصبح يشعر بها المواطن، لا سيما في المنتجات والسلع الأساسية، فكل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على مدار الأيام الماضية، ساهمت في خفض الأسعار وتراجعها، وإحكام السيطرة على الأسواق، سواء مكافحة غلاء الأسعار أو شح بعض السلع.