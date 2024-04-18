متحدث الحكومة: إنشاء تطبيق «رادار الأسعار» لإبلاغ المواطنين عن التجاوزات بالأسواق

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه بالحديث عن أسعار السلع الأساسية، فإن هناك انخفاضا بنسبة حوالي 27%، أما كافة السلع فإن نسبة الانخفاض حوالي 22%.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، مع الإعلامية إيمان الحصري، قائلًا «أسعار الجملة انخفضت بمستويات أعلى والتي تتراوح ما بين 30% و40%، ونتوقع خلال الفترة المقبلة أن نشهد مزيد من الانخفاض في أسعار التجزئة».

وتابع: «أسعار الجملة سوف تنعكس لاحقًا على أسعار التجزئة، والالتزام بتلك الأسعار يتم بعدة مستويات الرقابة، مبدئيًا هناك رقابة مجلس الوزراء من خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ومتابعته لأسعار السلع في الأسواق على مستوى الجمهورية».

وأكمل: «هناك أيضًا متابعة الجهات الرقابية ممثلة في وزارة التموين ووزارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك، وهناك رقابة وثيقة، فوزارة التموين لديها لجان مشكلة على مستوى الجمهورية، وهناك أيضًا دور مهم أكد عليه رئيس الوزراء للمواطن من خلال الإبلاغ عن أي تجاوزات، وهنا نشير الى تطبيق أنشأه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وهو يحمل اسم رادار الأسعار، ومن خلال هذا التطبيق يمكن للمواطن الإبلاغ عن أي تجاوزات في الأسعار وسيتم التعامل معها بصورة فورية وبكل حسم».