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دراما المتحدة

فيلم «عالماشي» يحقق 123 ألف جنيه إيرادات خلال 24 ساعة

كتب:

ضحى محمد
11:30 ص | الثلاثاء 23 أبريل 2024
علي ربيع

علي ربيع

احتل فيلم «عالماشي» بطولة الفنان على ربيع المرتبة الثالثة بين الأفلام الأخرى المنافسة، وفقا لتصريحات الموزع السينمائي، محمود الدفراوي. 

إيرادات فيلم «عالماشي»

وأضاف الدفراوي لـ«الوطن» أن فيلم عالماشي حقق 123 ألف جنيه، أمس، وجاء في المرتبة الثالثة بعد فيلمي «شقو» وفيلم «فاصل من اللحظات السعيدة».

أحداث فيلم «عالماشي»

وتدور أحداث الفيلم حول هادي الموظف الكسول، الذي تنقلب حياته رأسًا على عقب، بعد تعرضه لمرض نادر، لنعيش معه مغامرة من الكوميديا والتحدي.

أبطال فيلم «عالماشي»

فيلم «عالماشي» بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبد الله، انتصار، عبد الله مشرف وعدد من نجوم الكوميديا، من تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامي كيمز، وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري. 

على ربيع في السينمات لمتابعة ردود الفعل

وحرص ربيع على التواجد في السينمات، من أجل متابعة رد فعل الجمهور حول فيلمه الجديد «عالماشي»، الذي ينافس حاليًا بدور العرض ضمن موسم عيد الفطر.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.