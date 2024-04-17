رسالة على ربيع للجمهور بعد عرض فيلم عالماشى.. «شكرا على كلامكم الحلو»

أعرب الفنان على ربيع عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه فيلم عالماشي الذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائي ضمن أفلام عيد الفطر 2024، مؤكدًا أنه سعيد بردود الفعل التي وصلته من الجمهور على دوره في الفيلم.

ونشر علي ربيع صورة له عبر صفحته الرسمية بموقع «إنستجرام»، معلقًا: «الحمد لله والشكر لله.. نجاح كبير جدا لفيلم عالماشي في كل البلاد، شكرا جدا جدا بيوصلني كلامكم الحلو، مستمرين معاكم في كل سينمات مصر والوطن العربي.. وإجازة سعيدة، بحبكم».

قصة فيلم عالماشي

تدور أحداث فيلم عالماشي حول الشاب هادي الذي يجسده الفنان علي ربيع، الذي يشخص بمرض نادر مما يجعله مجبرًا على الحركة والسير طوال الوقت، وتصبح حالته مهددة بالموت في حال توقفه عن السير، كل هذا في إطار كوميدي.

أبطال الفيلم

يشارك في بطولة فيلم عالماشي كل من علي ربيع، أية سماحة، صلاح عبدالله، كريم عفيفي، محمد رضوان، عبدالله مشرف، انتصار، إسماعيل فرغلي، إبرام سمير، من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، إخراج محمد حمدي الخبيري.