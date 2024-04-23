«الصحة» تعلن نتيجة حركة نيابات ديسمبر 2023.. التفاصيل والرابط

أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة في إدارة التكليف، نتيجة حركة نيابات ديسمبر 2023، وقسّم موقع إدارة التكليف نتيجة حركة نيابات ديسمبر 2023 إلى أنواع وجاءت على النحو التالي:-

نتيجة حركة نيابات ديسمبر 2023

- نتيجة الحركة الأساسية

- الحد الأدنى للحركة الأساسية

- نتيجة تكليف النائي

- الحد الأدنى لتكليف النائي

- نتيجة التعليمي

- الحد الأدنى للتعلمي

- الاستنفاذ

- الامتياز

ويمكن الدخول من هذا الرابط لمعرفة النتيجة

نتيجة حركة تكليف الأطباء مارس2024

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة في إدارة تكليف نتيجة حركة تكليف الأطباء مارس 2024، واستعرضت النتيجة والحد الأدنى لها ويمكن الدخول على هذا الرابط لمعرفة النتيجة.

وأعلنت إدارة التكليف أيضا غلق التظلمات لحركة تكليف الأطباء مارس 2024 بشكل نهائي.