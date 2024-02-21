حركة تكليف الأطباء مارس 2024.. اعرف آخر موعد لتسجيل الرغبات

أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة في إدارة التكليف، فتح باب تسجيل الرغبات لحركة تكليف الأطباء مارس 2024 على أن يتم غلقه في 27 فبراير الجاري، وقالت الوزارة إن الحركة تشمل الأطباء البشريين خريجي الجامعات الحكومية والخاصة دفعة ديسمبر 2022 والمقرر إتمامهم الامتياز فى نهاية فبراير 2024، بالإضافة إلى الأطباء الذين لم يتقدموا للتكليف من دفعة يونيه 2022.

حركة تكليف الأطباء مارس 2024

وتابعت وزارة الصحة والسكان، بشأن حركة تكليف الأطباء مارس 2024، أنه جرى تسجيل البيانات الخاصة بهم في الفترة من 22/1/2024 وحتى 5/2/2024، مشيرة إلى أن تسجيل رغبات حركة تكليف الأطباء مارس 2024 يكون من خلال الموقع الإلكترونى لتكليف الأطباء ويطلب تقديم رقم التكليف والرقم الوقومي وإدخال الرقم التأكيدي الذي يوفره الموقع والضغط على زر موافق.

تكليف الأطباء مارس 2024

وطالبت وزارة الصحة والسكان الأطباء، بأنه عند وجود مشكلة في تسجيل رغبات حركة تكليف الأطباء مارس 2024، يجب الاتصال على الخط الساخن 19468.

وقالت الوزارة، إن الخط الساخن مزود بمقاعد من فرق طبية تعمل على إزالة جميع المعوقات والمشكلات التي تواجه الأطباء خلال تسجيل الرغبات أو تقديم التظلمات.