خريطة توزيع تكليف الأطباء البشريين 2023 بسوهاج.. اعرف الشروط

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج مواعيد استلام العمل لدفعة الأطباء البشريين لهذا العام، تنفيذا لقرار وزارة الصحة والسكان رقم 200 لسنة 2023 بتكليف 475 طبيبًا لهذا العام.

وتم تقسيم استلام أطباء التكليف 2023 وفقًا لجدول زمني وفقا، للإدارات الصحية التي سيستلم بها كل طبيب كالتالي:

-إدارتا الصحة بمراكز طهطا وجهينة يوم 15 أبريل الجاري 2023.

- إدارات صحة أخميم والمنشاة والمراغة يوم 16 أبريل الجاري 2023.

- إدارتا صحة طما ودار السلام يوم 17 أبريل

- إدارتا صحة ساقلتة والبلينا 18 أبريل

- إدارة صحة سوهاج يوم 19 أبريل

- إدارة صحة جرجا والحجر الصحي يوم 26 أبريل. .

ضوابط استلام التكليف

وشددت على أن يتم ترحيل أيام العطلات للأيام التي تليها بيوم أو تسبقها بيوم، أو من يتعذر حضوره بيومه المحدد يتم تقديمه بتاريخ يسبق إدارته بيوم أو يليها بيوم.

كما يتم اجتياز طبيب التكليف لبرنامج التدريب على منصة وزارة الصحة، وتقديم أوراق التعيين وتضم البطاقة الشخصية وشهادة التخرج.