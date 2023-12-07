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ضبط عنصر إجرامي بحوزته كمية من مخدر الهيروين القاهرة

كتب:

محمد بركات
02:11 م | الخميس 07 ديسمبر 2023
ضبط المتهمين

ضبط المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عنصر إجرامي مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، بحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 1.25 كيلو جرام وسلاح أبيض «سنجة».

يأتي ذلك إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط مرتكبيها.

وبمواجهتـه إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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بقلم محمد بركات