قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم بالاتجار في مخدر الهيروين بالغربية 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما أمرت جهات التحقيق خلال جلسة التحقيق السابقة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وكان رجال الشرطة فى منطقة طنطا بالغربية قد قاموا بضبط المتهم بعدما ضبط بحوزته كيلو ونصف من مخدر الهيروين، وكذلك سلاح أبيض ومبلغ مالي وهاتف محمول، واقتاد رجال الشرطة المتهم إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

قانوني يوضح العقوبة

المادة 33 من قانون العقوبات، تضمنت العقوبة القانونية لإرتكاب جريمة الاتجار فى المواد المخدرة، ولتوضيح نص العقوبة، أوضح أيمن محفوظ المحامى خلال حديثه لـ«الوطن» أن المادة 33 من قانون العقوبات، عاقبت كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وذلك حال تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.