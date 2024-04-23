تراميل تيلمان ينضم إلى توم كروز في الجزء الثامن من «Mission: Impossible»

حصل تراميل تيلمان على دور في الجزء الثامن من فيلم «Mission: Impossible» مع النجم توم كروز، بجانب عدد من النجوم من بينهم كاتي أوبريان، ونيك أوفرمان، وهانا وادينجهام، جنبًا إلى جنب مع النجوم الأصليين لسلسة الأفلام الذين يشملون هنري تشيرني، وهايلي أتويل، وفينج رامز، وسيمون بيج، وبوم كليمنتيف، وفانيسا كيربي، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

يشارك النجم توم كروز بالمشاركة في إنتاج الفيلم مع شركتي «Paramount» و«Skydance» مع المخرج كريستوفر ماكواري، بجانب المنتجين المنفذين ديفيد إليسون، دانا جولدبرج، دون جرانجر وكريس بروك.

تفاصيل Mission: Impossible 8

بدأ تصوير الجزء الثامن من سلسلة «Mission: Impossible» في مارس 2022 في المملكة المتحدة مع مواقع تصوير أخرى، بما في ذلك مالطا وجنوب أفريقيا والنرويج، تم إيقافه في يوليو 2023 بسبب إضراب نقابة الممثلين، وتم استئنافه في مارس الماضي، ومن المقرر أن يصدر الفيلم في الولايات المتحدة في 23 مايو 2025.

وأثناء الترويج للجزء السابع من الفيلم، أعرب كروز عن اهتمامه بمواصلة إنتاج المزيد من الأفلام ضمن سلسلة الأفلام، على الرغم من أن كلا الفيلمين تم وصفهما في البداية على أنهما توديع للشخصية.

من هو تراميل تيلمان؟

حصل تراميل تيلمان على ترشيح لجائزة SAG وSpirit Award عن دوره في مسلسل Severance، إذ لعب دور البطولة إلى جانب آدم سكوت وباتريشيا أركيت وجون تورتورو؛ ومن المقرر أن يعود للموسم الثاني من المسلسل.