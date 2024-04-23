عضو بـ«التحالف الوطني»: 167 قاطرة محملة بأكثر 2985 طن مساعدات لدعم الفلسطينيين

أعلنت مؤسسة مرسال، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مشاركتها في القافلة السابعة للمساعدات الإنسانية والإغاثة والعلاجية التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وقالت هبة راشد، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة مرسال، في تصريحات اليوم، إنه جرى المشاكرة بـ31 قاطرة، بتكلفة 50 مليون جنيه، ليصبح إجمالي الشاحنات منذ العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة 144 شاحنة، بتكلفة أكثر من 230 مليون جنيه.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وأوضح أحمد جبريل، رئيس قسم القوافل بالمؤسسة، أن شاحنات مرسال في القافلة السابعة تضم 7 قاطرات مواد غذائية (عدد 7700 كرتونة) بإجمالي 310 عبوة غذائية، إلى جانب شاحنتين مياه معدنية، و8 شاحنات أدوية ومستلزمات طبية وشاحنة بها مراتب، و13 قاطرة تحتوي على ملابس وأحذية.

القافلة السابعة للمساعدات الإنسانية

وأعلن التحالف الوطني انطلاق القافلة السابعة للمساعدات الإنسانية والإغاثة والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين، أمس، وتضمنت أكثر من 167 قاطرة محملة بأكثر 2985 طنًا من المواد الغذائية والأدوية وألبان الأطفال ومستلزمات طبية، وخيام، ومراتب، ومخدات، وملابس، وبطاطين، وأحذية، ومياه معدنية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يجرى بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني، لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.