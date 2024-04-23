«النواب» يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء

بعث المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الـ42 لتحرير سيناء الحبيبة.

وجاء في نص برقية التهنئة، الآتي:

«يحمل يوم الخامس والعشرين من أبريل ذكرى غالية وفخر لكل مصري، يُذكرنا دائما ببطولات قواتنا المسلحة الباسلة، وعبقرية الدبلوماسية المصرية في الدفاع عن حقوق مصر، ورفع العلم المصري فوق أرض سيناء الحبيبة.

ذكرى تحرير سيناء

وتابع رئيس مجلس النواب: «بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا جميعا، يشرفني أن أتقدم لسيادتكم بأسمى آيات التهاني، وأطيب الأمنيات بموفور الصحة ودوام العافية، داعيا العلي القدير أن يبارك جهودكم المخلصة لما فيه خير وتقدم بلادنا الغالية..أدام الله على مصر نعمة الأمن والسلام، وحفظ شعبها وجيشها من كل سوء».