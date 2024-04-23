9 مراحل لاسترداد شبه جزيرة سيناء كاملة: من الحرب للسلام «انفوجراف»  

أعدت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، تقريرا معلوماتيا «انفوجراف»، تضمن مراحل استرداد سيناء كاملة من الاحتلال الإسرائيلي، وذلك تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بعيد تحرير سيناء رقم 42، وجاءت المراحل كالآتي:

1- 6 أكتوبر 1973:

شهدت بدء حرب أكتوبر المجيدة، واقتحام قناة السويس وخط بارليف، واسترداد السيادة الكاملة على قناة السويس وجزء من الأراضي في شبه جزيرة سيناء.

2- 19 نوفمبر 1977:

مبادرة الرئيس الراحل أنور السادات بزيارة القدس.

3- 18 سبتمبر 1978:

توقيع اتفاقية كامب ديفيد بالولايات المتحدة الأمريكية في إطار السلام بين العرب وإسرائيل.

4- 26 مارس 1979:

توقيع معاهدة السلام في واشنطن.

5- 26 مايو 1979:

تم رفع العلم المصري على مدينة العريش، وانسحاب إسرائيل من خط «العريش – رأس محمد»، وبدء تنفيذ اتفاقية السلام.

6- 26 يوليو 1979:

الانسحاب الإسرائيلي من سيناء بمساحة 6 آلاف كيلو متر مربع من أبو زنيمة حتى أبو خربة.

7- 19 نوفمبر 1979:

الانسحاب الإسرائيلي من منطقة سانت كاترين ووادي الطور، واعتبار ذلك اليوم العيد القومي لمحافظة جنوب سيناء.

8- 25 إبريل 1982:

رفع العلم المصري على حدود مصر الشرقية على مدينة رفح بشمال سيناء وشرم الشيخ بجنوب سيناء، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي.

9- 19 مارس 1989:

عودة آخر شبر من سيناء ورفع علم مصر على طابا المصرية.