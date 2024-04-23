شكري: تكثيف الجهود الدولية لإقناع الحكومة الإسرائيلية بحل الدولتين 

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر تبذل جهودا كبيرة للتوصل لحل الدولتين بما يحقق السلام والاستقرار والأمن في المنطقة، ولكن حتى الآن لا تتوافر الإرادة السياسية الكافية من خلال ما تم الإعلان عنه من قبل المسؤولين الإسرائيليين برفض احتضان الحل.

وأشار «شكري» خلال كلمته بمؤتمر صحفي مع نظيره الأيرلندي حول العلاقات الثنائية والحرب على غزة، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن هناك تكثيفًا للجهود الدولية لإقناع الحكومة الإسرائيلية بحل الدولتين، مؤكدا أنه لابد من اتخاذ المواقف الشجاعة دعمًا للمبادئ التي تحدثنا عنها حتى نضمن للأجيال القادمة الرخاء والعيش في سلام.