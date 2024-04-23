مفاجأة صادمة للتجار.. أهالي بورسعيد يقاطعون سوق السمك حتى تنخفض الأسعار

لا صوت يعلو فوق صوت الشعب الذي ترك أسواق السمك خالية لكسر جشع التجار، بدأت القصة بحملة مقاطعة بسيطة للأسماك، والتي تُعدّ التجارة الأولى في بورسعيد، وذاع صيتها في العديد من المدن الساحلية، منها الإسكندرية، فالمواطنون يريدون وضع حدّ لعشوائية التجار في رفع الأسعار دون مراعاة ظروف الناس، أمّا التجار، فهم في حيرة من أمرهم، يبحثون عن مكعبات ثلج لحفظ السمك، حسب تصريحات رشا أحمد، عضو اتحاد الناشرين في الإسكندرية، لـ «الوطن».

مقاطعة السمك في بورسعيد

في طرفة عين، انتشر بين المدن الساحلية خبر مقاطعة أهل بورسعيد للسمك لمعاقبة جشع التجار والحد من الارتفاع العشوائي للأسعار، نفّذ السكان وعدهم، وأصبحت أسواق السمك خاوية، تقول رشا أحمد: «الناس نفّذوا المقاطعة، والسمك هيعفن وعمّالين يشتروا في عربيات ثلج، والأسعار انخفضت، الله المستعان».

المقاطعة مستمرة

وعلى الرغم أن حملة مقاطعة السمك في بورسعيد نجحت خلال أيامها الأولى في خفض الأسعار، لكنها ما زالت مستمرة وسط إصرار المواطنين على عدم الشراء؛ وبسببها تعرض تجار الأسماك في 8 محافظات ساحلية هي الإسكندرية وبورسعيد ودمياط والإسماعيلية والشرقية وبني سويف والسويس والغربية، لخسائر فادحة.