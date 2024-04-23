«الشباب والرياضة» تعلن عن فرص عمل براتب يصل لـ11 ألف جنيه.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر، من خلال مبادرة توظيف مصر، عن توافر فرص عمل في أحد المطاعم الشهيرة، برواتب تتجاوز 11 ألفا و500 جنيه.

وكشفت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن تفاصيل فرص العمل المتاحة في اليوم التوظيفي المفتوح لشركة بافلو برجر، العنوان 60 ش عبد الله العربي - الحي السابع مدينة نصر، الدور الرابع بجوار سيارات الزاملي.

فرص عمل

ويقام اليوم التوظيفي يوم الأحد المقبل، من الساعة 11 صباحا حتى 4 مساء، للوظائف الآتية:

1. مدير فرع خبرة في مجال الفاست فود - الحد الأقصى للسن 45 سنة - الراتب صافي 11 ألفا و500 جنيه.

2. مساعد مدير خبرة في مجال الفاست فود - الحد الأقصى للسن 40 سنة - الراتب صافي 9 آلاف جنيه.

3. عضو فريق مطعم الراتب صافي 5 آلاف جنيه - خبرة أو بدون.

4. بارستا خبرة 3 سنوات

5. دليفري

6. شيفات بيتزا

7. مساعد شيف بيتزا

8. عمال إنتاج مكان العمل في العبور.

أماكن العمل

القاهرة/ الجيزة/ التجمعات/ مدينتي/ الشروق/ الساحل الشمالي.

متطلبات الوظيفة

جميع المؤهلات متوسط/ عالٍ.

الحد الأقصى للسن: 35 سنة لباقي الوظائف.

موقف واضح من التجنيد

المميزات والحقوق

الراتب: 5 آلاف ويصل إلى 11 ألفا و500 للمديرين.

حافز كل 4 أشهر من 1500 إلى 2000 جنيه حسب كل وظيفة.

الإضافي+ الحافز الشهري.

توفير سكن لفرع الساحل الشمالي.

تأمينات طبية واجتماعية.

فرص للترقي بعد 6 أشهر.

إجازات سنوية.

تدريب مدفوع الأجر

يرجى ملء الاستمارة التالية والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد: https://forms.office.com/r/2Vn2n2d777

العنوان: 60 ش عبد الله العربي الحي السابع مدينة نصر الدور الرابع، بجوار سيارات الزاملي.