وظائف شاغرة من «الشباب والرياضة».. اعرف الشروط وكيفية التقديم

كشفت وزارة الشباب والرياضة عن توافر عدد من الوظائف في بعض الشركات الخاصة، برواتب مجزية للشباب والخريجين.

وتطلب شركة ابدأ لتوزيع الأدوية موظفين للتعيين في الوظائف التالية، وفق ما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر فيس بوك.

وظائف شاغرة

1. مدير فرع

2. محاسب

3. مدخل بيانات

4. مندوب مبيعات

5. تلي سيلز

متطلبات الوظيفة

مؤهل فوق متوسط أو عالٍ

السن لا يزيد عن 40 سنة

خبرة سابقة في المجال

موقف واضح من التجنيد

الحقوق والمميزات

مرتبات مجزية

تأمين طبي

تأمين اجتماعي

حوافز ومكافآت

فرص للترقي

إجازات وزيادات سنوية

كيفية التقديم على الوظائف

للتقديم على الوظائف المعلن عنها يرجى ملء الاستمارة التالية

https://forms.office.com/r/7V3aYii1H4

كما تطلب شركة تشب لتأمينات الحياة «مدينة نصر» موظفين للتعيين في وظيفة «وكيل تأمين».

متطلبات الوظيفة

مؤهل عالٍ

خبرة سابقة في المجال

موقف واضح من التجنيد

لديه القدرة على التفاوض ومهارات البيع

الحقوق والمميزات

مرتبات مجزية وعمولة

تأمين طبي

تأمين اجتماعي

إجازة يومي الجمعة والسبت

فرص للترقي

للتقديم على الوظائف يرجى ملء الاستمارة التالية من خلال الضغط هنا