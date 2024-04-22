وظائف الشركة المصرية لنقل الكهرباء.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

تواصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء تلقي طلبات التقديم على الوظائف الشاغرة لديها بمقر الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حتى التاسع من شهر مايو المقبل.

‎وظائف الشركة المصرية لنقل الكهرباء

وترصد «الوطن» خلال هذا التقريرالوظائف المتاحة بـ الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشروطها، وطريقة التقديم كما يلي:

الوظائف المتاحة

- مدير إدارة حصر الأصول العقارية.

- مدير إدارة حماية وتسجيل أملاك الشركة.

- 6 وظائف مدير إدارة الملكية العقارية بمناطق الشركة موزعة في مناطق كهرباء «القاهرة، والإسماعيلية، والدلتا بطلخا، والإسكندرية، وغرب الدلتا بالإسكندرية، مصر الوسطى في المنيا، مصر العليا في أسوان».

شروط شغل الوظائف

- أن يكون المتقدم حاصل على ليسانس حقوق أو شريعة وقانون، وخبرة في مجال العمل 13 سنة.

- القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء 13 سنة على الشغل بالمحاماة.

- أن يكون قضى مدة في وظيفة من الدرجة الأعلى مباشرة، لا تقل عن 5 سنوات للترقية.

- اجتياز المتقدم للبرامج التدريبية التي تتيحها الشركة.

طريقة التقديم

وحددت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، طريقة واحدة للتقديم على شغل الوظائف، إذ يقوم الراغبين في شغل الوظائف بتقديم الطلبات شخصيا باسم رئيس قطاع الموارد البشرية ورئيس الأمانة العامة، لاختيار شاغلي الوظائف القيادية على النموذج المعد لذلك بديوان عام الشركة.