وظائف الهيئة العامة للأبنية التعليمية.. المستندات المطلوبة وآخر موعد للتقديم

تواصل الهيئة العامة للأبنية التعليمية، استقبال طلبات المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها عبر بوابة الوظائف الحكومية منذ 24 مارس الماضي حتى غداً الثلاثاء 23 أبريل الجاري، وهو آخر موعد للتقديم، إذ أعلنت عن حاجتها لشغل بعض الوظائف الإشرافية هي «مدير إدارة التنفيذ بالمناطق، مدير إدارة الصيانة بالمناطق، مدير إدارة الشئون الفنية بالمناطق».

المستندات المطلوبة

واشترطت الهيئة العامة للأبنية التعليمية، على الراغبين في التقدم لشغل إحدى الوظائف المتاحة على بوابة الوظائف الحكومية، تقديم بيان بالإنجازات والإسهامات السابقه ومقترحات التطوير بملف مكون من 7 نسخ، وعدد 4 صور شخصية حديثة في موعد أقصاه شهر من تاريخ النشر ولن يُنظر إلى الطلبات الواردة بالبريد.

طريقة التقديم

تُقدم الطلبات على النموذج المُعد لذلك إلى الأمانة الفنية بالإدارة العامة للموارد البشرية بمقر الهيئة في «3 ش حسن المأمون – مدينة نصر – القاهرة» خلال مواعيد العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً.

وأوضحت بوابة الوظائف الحكومية، أن جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة المعلنة، وللاستفسار ومعرفة المزيد من التفاصيل حول الوظائف الشاغرة عبر البوابة الحكومية والرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg/