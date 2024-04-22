وظائف من الشباب والرياضة في شركة غذائية.. براتب 11 ألف جنيه وسكن

أعلنت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية» وظائف خالية بشركة بافلو برجر، وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر.

وخلال التقرير التالي تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف الشباب والرياضة من خلال الملتقى التوظيفي لشركة بافلو برجر، من حيث التخصصات والشروط المطلوبة، والتي على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة

تطلب الشركة شباب للتعيين في الوظائف التالية:

1- مدير فرع، خبرة في مجال الفاست فود، الحد الأقصى للسن 45 سنة، الراتب صافي 11500 جنيه.

2- مساعد مدير، خبرة في مجال الفاست فود، الحد الأقصى للسن 40 سنة، الراتب صافى 9000 جنيه.

3- عضو فريق مطعم، الراتب صافي 5000 جنيه، خبرة أو دون خبرة.

4- بارستا، خبرة 3 سنوات.

5- دليفري

6- شيفات بيتزا.

7- مساعد شيف بيتزا.

8- عمال إنتاج.

شروط الوظيفة

- مطلوب جميع المؤهلات متوسط وعالي.

- الحد الاقصى للسن 35 سنة لباقي الوظائف.

- موقف واضح من التجنيد.

المميزات والحقوق الوظيفية

- الراتب لايقل عن 5000 ويصل إلى 11500 للمديرين بالإضافة إلى حافز كل 4 أشهر من 1500 إلى 2000 حسب كل وظيفة.

- توفير سكن لفرع الساحل الشمالي.

- تأمينات طبية واجتماعية.

- فرص للترقي بعد 6 أشهر.

- إجازات سنوية.

- تدريب مدفوع الأجر.

مكان العمل

يعمل المقبولين في الوظائف في العبور والقاهرة والجيزة والتجمعات ومدينتي والشروق والساحل الشمالي.

كيفية التقديم على الوظائف

للتقديم على الوظائف يمكن ملء الاستمارة التالية من هنــــــــــــــا، والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد التالي:

يعقد الملتقى التوظيفي المفتوح لشركة بافلو برجر، يوم الأحد 28 أبريل 2024 من الساعة 11 صباحا وحتى 4 مساء، 60 ش عبد الله العربي بالحي السابع مدينة نصر الدور الرابع بجوار سيارات الزاملى.

وللمزيد من الوظائف يرجى زيارة موقع توظيف مصر من هنـــــــــــا.