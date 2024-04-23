تجديد الثقة في عبدالفتاح إبراهيم أمينا عاما للمؤتمر الدولي لاتحاد النسيج

جدد مجلس المؤتمر الدولي للاتحاد العربي والدولي للغزل والنسيج، الثقة في عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، كأمينا عاما للمؤتمر لمدة 5 سنوات مقبلة، جاء ذلك وسط ترحيب كبير من الحضور وأعضاء المجلس، ضمن فعاليات المؤتمر التاسع.

النهوض بالصناعة العربية في مجال الغزل والنسيج

وتوجه إبراهيم بالشكر لأعضاء المجلس قائلا: «ثقة كبيرة ومسئولية باختياركم لي للمرة الثالثة كأمين للمؤتمر»، مؤكدا أنه سوف يبذل قصارى جهده لتحقيق ما أهداف المؤتمر وما يصبوا إليه للنهوض بالصناعة العربية في مجال الغزل والنسيج.

جاء ذلك خلال الجلسات الدستورية لاختيار رئيسا لمؤتمر الاتحاد الدولي السنوي للغزل والنسيج، إذ جرى طرح تشكيل لجان من المنظمات العربية المختلفة.

واقترح إبراهيم طرح تشكيل لجان من المنظمات العربية المختلفة، وذلك لوضع تشكيل في مختلف اللجان من مختلف الدول العربية.

المؤتمر التاسع للاتحاد العربي لعمال الغزل والنسيج

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر التاسع للاتحاد العربي لعمال الغزل والنسيج وصناعة الملابس، الذي تستضيفه مصر بمشاركة وفود 11 دولة عربية، الذي يناقش المؤتمر هذا العام أهم الفرص والتحديات التي يواجهها قطاع الغزل والنسيج في المنطقة العربية، مع إيجاد توصيات للنهوض بالصناعة العربية في مجال الغزل والنسيج، وتولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا بصناعة النسيج.