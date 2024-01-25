«الغزل والنسيج» تهنئ الرئيس السيسي ورجال الداخلية بعيد الشرطة الـ72

هنأ عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين في الغزل والنسيج، والأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والشعب المصري بعيد الشرطة، معتبرا أنّ الاحتفال بهذا العيد هو تكريم لرجال الشرطة الأوفياء الذين قدّموا أرواحهم فداء لوطننا الغالي مصر.

وأكد إبراهيم أنّ عمال مصر وخاصة عمال الغزل والنسيج يجددون العهد مع الرئيس في هذه المناسبة الوطنية، بأن يكون دور العمال في بناء الجمهورية الجديدة مكملا لدور الشرطة في حماية الجبهة الداخلية، فالعمال سيكون دورهم بناء الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإنتاج وجودته والشرطة ستكون عنوانا للأمن والأمان.

وأضاف: «نحتفل في يوم 25 يناير من كل عام بعيد الشرطة تخليدا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها 50 شهيدا و80 جريحا من ضباط وأفراد الشرطة في مواجهة مع قوات الاحتلال الإنجليزي، ومن هذا المنطلق تحية لأرواح شهدائنا الأبرار من رجال الشرطة الأوفياء الذين ضحوا بأرواحهم وقدّموا كل غالٍ ونفيس في سبيل حماية الوطن».

وأكد أنّ ضابط الشرطة جزءا من نسيج الوطن يكمل بعضه بعض، فهم حماة الجبهة الداخلية والساهرين على حماية وأمن وأمان المصريين.