«المهندسين»: تأجيل عمومية «الغزل والنسيج» و«الميكانيكية» لعدم اكتمال النصاب

أعلنت نقابة المهندسين عن تأجيل انعقاد الجممعية العمومية لشعبتي صناعة الغزل والنسيج والهندسة الميكانيكية، لعدم اكتمال النصاب القانوني، وكان من المقرر أن انعقادها ظهر اليوم.

تأجيل عمومية الشعب الهندسية

وقال المهندس سمير أبو الفتوح، وكيل شعبة هندسة صناعة الغزل والنسيج، إنه تقرر تأجيل اجتماع الجمعية العمومية العادية للشعبة، والتي كان من المقرر انعقادها في تمام الساعة الثانية ظُهر اليوم السبت 27 يناير 2024، لمدة ساعتين، لعدم اكتمال النصاب القانوني، وذلك تطبيقًا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، والذي يشترط حضور رُبع أعضاء الجمعية العمومية، ليكون انعقادها صحيحًا، ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا بحضور 50 مهندسًا.

عدم اكتمال النصاب القانوني

كما أعلن المهندس الاستشاري عبدالله دهينة، رئيس شعبة الهندسة الميكانيكية، تأجيل الجمعية العمومية للشعبة، والتي كان من المقرر انعقادها الساعة الواحدة ظهر اليوم السبت 27 يناير 2024، لمدة ساعتين، لعدم اكتمال النصاب القانوني.