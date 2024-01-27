«الغزل والنسيج»: الدورات التدريبية تهدف لزيادة الوعي بمصالح العمل والعمال

اختتمت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج دورتها التدريبية المنعقدة بأكاديمية التنمية البشرية بأبوقير بمقر النقابة العامة بالإسكندرية، وذلك في الفترة من يوم الخميس 25 يناير وحتى السبت 27 من نفس الشهر، وخصصت الدورة للقيادات النقابية، وأهمية حصول العمال على حقوقهم، وذلك بهدف تعزيز أواصر العمل المشترك.

تنظيم الدورات التدريبية

ومن جانبه قال عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والأمين العام للاتحادين الدولي والعربي للغزل والنسيج، إننا دائما نحرص على تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية لزيادة الوعي بمصالح العمل والعمال، وذلك من خلال تطوير المهارات النقابية في الحقوق والواجبات.

وأكد الأمين العام للاتحادين الدولي والعربي للغزل والنسيج أن النقابة العامة منذ بداية العام الجاري أطلقت عليه «عام الحوار والنقاش» وبلا خطوط حمراء مع القيادات النقابية، وأن النقابة لديها خطة واستراتيجية هدفها الأساسي هو بناء عامل عصري يمتلك من الوعي ما يكفي تجاه استقرار وطنه والمعرفه بحقوقه وواجباته.

تعزز العمل النقابي

وطالب رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، اللجان النقابية بضرورة تنفيذ لقاءات توعوية وتثقيفية من شأنها أن تعزز العمل النقابي وفق الأسس الصحيحة، كما تطرقت المحاضرات في مناقشتها إلى التوعية بأهمية دور مصر الريادي والإصلاحات الاقتصادية، وقدرة الدولة المصرية على مواجهة الأزمات، طالما أن الرئيس يؤمن بأهمية الحوار والاستماع إلى جميع الآراء والمكاشفة مع شعبه.

وكانت النقابة العامة خاطبت الشركة القابضة في شهر أكتوبر2023 بشأن بدء تنفيذ حركة الترقيات للعاملين بالشركات والوحدات التابعة، خاصة وأنها لم تتم منذ سنوات عديدة، وهو الأمر الذي لاقى اهتماما وترحيبا كبيرا من الشركة القابضة التي أعطت توجيهاتها للشركات التابعة بسرعة التنفيذ، وهو الأمر الذي يتم تنفيذه حاليا.