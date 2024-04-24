«معلومات الوزراء»: مشروع الغردقة الخضراء لدعم السياحة والطاقة والنقل

سلط مركز معلومات مجلس الوزراء، الضوء على المقال المنشور بصحيفة «إيكونومي ميدل إيست (Economy Middle East)، بعنوان «مصر واليونيدو تتعاونان في مشروع الغردقة الخضراء بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي»، ليشير التقرير إلى الاتفاقية التي أبرمتها وزارة البيئة المصرية مع «اليونيدو» لمعالجة انبعاثات الغازات الدفيئة.

تخفيف الانبعاثات والحفاظ على التنوع البيولوجي

ولفت المركز في تقرير صادر عنه بعنوان « مقتطفات تنموية» إلى أن وزارة البيئة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، اليونيدو United Nations) (Industrial Development Organization, UNIDO أبرموا اتفاقية بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي لمعالجة انبعاثات الغازات الدفيئة، وحماية التنوع البيولوجي في مدينة الغردقة.

ويهدف المشروع المعروف باسم «الغردقة الخضراء» أو «تخضير صناعة السياحة في الغردقة» إلى تعزيز الانتعاش المستدام في قطاعات السياحة والطاقة والنقل في الغردقة.

تعزيز الاستثمارات الخضراء في قطاع السياحة بالغردقة

وأشار إلى أنه تم توفير التمويل لهذا المشروع من قبل مرفق البيئة العالمية «Global Environment Facility, GF»، وهو صندوق دولي يركز على الحفاظ على التنوع البيولوجي والتخفيف من آثار التغير المناخي، ويتوافق المشروع والذي سيتم تنفيذه على مدى خمس سنوات، مع خطط التعافي لمرحلة ما بعد كوفيد 19، وسيركز على تنفيذ حلول التكنولوجيا المستدامة، وتعزيز الاستثمارات الخضراء في قطاع السياحة بالغردقة، فضلا عن معالجة تأثير أنشطة السياحة وصيد الأسماك في التنوع البيولوجي.

تشكيل لجنة توجيهية للإشراف على تنفيذ المشروع

سيتضمن المشروع برنامجًا مخصصًا لتقديم المساعدة الفنية، وتعزيز تطوير التكنولوجيا، وتقديم حوافز الاستثمار، كما سيتم إجراء تقييمات بيئية استراتيجية، وبذل الجهود للتخفيف من آثار التغير المناخي وتلوث الهواء، وستقوم وزارة البيئة بتشكيل لجنة توجيهية للإشراف على تنفيذ المشروع، وسيؤدي مرفق البيئة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية دورًا في إعداد دراسات رصد المشروعات والتقاريرالأساسية.

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