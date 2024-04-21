أكاديمية الفنون: مسرح نهاد صليحة يدعم الحياة الثقافية ويساعد المواهب الشابة

شهدت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، حفل ختام وإعلان الجوائز في مسابقة «ستاند أب كوميدي» الموسم الثالث، وذلك في إطار دعم وزارة الثقافة للعملية الإنتاجية، وتشجيع المواهب الشابة.

مساعدة العديد من المواهب الشابة

أعربت رئيس أكاديمية الفنون عن سعادتها بالنشاط الإنتاجي لمسرح نهاد صليحة، ومشاركته في دعم الحياة الثقافية ومساعدة العديد من المواهب الشابة، وتوفير مناخ فني يستطيعون من خلاله تقديم أعمالهم الفنية.

وأضافت أن مسرح نهاد صليحة هو مسرح له طبيعة خاصة، ودائما ما يبحث عن المجالات وأنواع فنون الأداء التي لا تحظى بالاهتمام الكافي، مثل الاستاند أب كوميدي.

عروض فنية

على جانب آخر، صرّح المخرج المسرحي والمشرف على مسرح نهاد صليحة، الدكتور محمود فؤاد صدقي أن هذه هي الدورة الثالثة للمسابقة، وفي المستقبل القريب سوف يكون هناك مسابقات أكتر وورش فنية في هذا المجال، وأنواع مختلفة من المنافسات، كما سيتم إقامة العروض الفنية لـ«الاوبن مايكرز» أو المحترفين، وسوف يكون هناك دعما أكبر لهذا المجال وللممارسين له في المستقبل.