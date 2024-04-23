«التعليم العالي» تغلق منشأة وهمية في الجيزة

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة المسماة «شركة الخرطوم - الوكيل الإقليمي لجامعة ميتشجان الأمريكية في حي المهندسين بالجيزة، والتي تُروج لنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمنح الطلاب شهادة دولية مُعتمدة «دبلومات احترافية - بكالوريوس تقني - ماجستير احترافي - دكتوراه مهنية» للدراسة في تخصصات «هندسة مدنية - هندسة اتصالات - هندسة العمارة - هندسة ميكانيكا - هندسة كهربية - الإعلام - اللغات - التسويق - الضيافة - البترول - المحاسبة - إدارة الاعمال - التصميم والجرافيك - الذكاء الصناعي»، بالشراكة مع كبرى الجامعات والمعاهد العليا في مصر.

ووجّه عاشور بمُخاطبة الجهات المُختصة لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية حيال المُنشأة حال مُمارسة أعمالها مرة أخرى.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي للكيانات الوهمية، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمُداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، إضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة ويتم تحديثهما بشكل مُستمر، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية.