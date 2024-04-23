بالورود والأعلام.. جامعة سوهاج تستقبل 24 مصابا من غزة و50 من ذويهم

أكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن المستشفى الجامعي القديم استقبل 24 مصابا من غزة، يرافقهم 50 من ذويهم، لاستكمال مراحل العلاج، وتلقي الرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم، بالمستشفيات الجامعة.

توقيع الكشف الطبي على جميع الحالات

وأكد النعماني تقديم كل أوجه الدعم الطبي اللازم، موضحا أنه جرى توقيع الكشف الطبي على جميع الحالات، وتشخيصهم بشكل دقيق بمجرد وصولهم وتقديم رعاية طبية تليق بهم من الطواقم الطبية المتواجدة بالمستشفى على مدار الساعة.

تجهيز الجناح الاقتصادي بالمستشفى الجامعي القديم

وأضاف أنه جرى تجهيز الجناح الاقتصادي بالمستشفى الجامعي القديم، لاستقبال جميع المصابين والمرافقين معهم، متمنيا لهم الشفاء العاجل، وطيب الإقامة في وطنهم الثاني مصر.

وقال الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري، أن عدد المصابين بلغ 24 مصابا، تتراوح أعمارهم من 6 سنوات حتى 72 سنة، موضحا أنهم يعانوا من أمراض وإصابات متنوعة، ويحتاجون إلى إجراءات طبية وتشخيصية مختلفة، منها أمراض مزمنة تعذر استكمال علاجها، نظرا إلى شح الدواء وظروف الحرب بغزة، وحروق بالاطراف، وكسور وخلع بالفخد، وأمراض مناعية بالدم، وانفصال بشبكية العين، وطلق ناري بالحوض والفقرات القطنية، وسرطان بالغدة الدرقية، واستئصال سرطاني بالثدي، قصور بالشريان التاجي، وغيرها.

وأكد أهمية الدور الكبير الذي تقوم به المستشفيات الجامعية بقيادة الدكتور حسان النعماني في علاج الجرحى والمصابين من الشعب الفلسطيني، مشددا على تقدم كل أوجه الدعم الصحي للأشقاء من قطاع غزة.

وأوضح الدكتور أحمد فتحي النحاس، أن إدارة المستشفيات الجامعية استدعت عددا كبيرا من الأطباء، وعلى أتم الاستعداد والجاهزية للتعامل مع مختلف الإصابات والحالات المرضية بكل تداعياتها، وتقديم المساعدات الطبية وعمليات الإنقاذ للمصابين والجرحى.

وأشار إلى أن الفريق ضم أطباء من مختلف التخصصات الطبية، أهمها التخدير، والعظام، والجراحة العامة، وجراحة الأوعية الدموية، وجراحة التجميل، وجراحة مخ وأعصاب، وطب وجراحة العيون، والقلب والصدر، والأشعة، والباطنة والأطفال، وطب النساء والتوليد، وأطباء الفحوصات والتحاليل الطبية.

واصطف جميع كوادر المستشفى محملين بالورود ورافعين أعلام مصر ترحيبا وابتهاجا مع أخوتهم المصابين وذويهم من أبناء قطاع غزة.