وزير خارجية أيرلندا: الموقف الإقليمي يدعم مبادرة السلام بالمنطقة

قال مايكل مارتن وزير خارجية أيرلندا، إنَّ هناك العديد من الدول ذات العقلية المتشابهة في الاتحاد الأوروبي، مؤكّدًا أنّهم يعملون معاً في الاعتراف بدولة فلسطين.

الموقف الإقليمي يدعم منظور مبادرة السلام بالمنطقة

وأكّد «مارتن»، خلال في كلمته خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية سامح شكري، على أن الموقف الإقليمي يدعم منظور مبادرة السلام للمنطقة، موضحًا أنَّ بعض الدول تدعم هذه العملية، لمنع العنف في قطاع غزة.

وتابع أنه يؤمن ويدعم التصويت المقبل فيما يتعلق بالاعتراف بدولة فلسطين، موضحا أن كلا من أيرلندا وأسبانيا وسلوفينيا وعدد من الدول في الاتحاد الأوروبي، يعقدون الكثير من الجلسات فيما يتعلق بهذا الموضوع لدعم الشعب الفلسطيني.

يجب أن يكون هناك جهود مشتركة وحثيثة من أجل حل الدولتين

وأشار إلى أنَّ دولة أيرلندا تنسق مع الجانب الأوروبي، لتحقيق طلعاتهم على أساس حل الدولتين، مؤكّدا أن الجميع ينتظر هذه القرارات والمفاوضات، موضحا أن يجب أن يكون هناك جهود مشتركة وحثيثة من أجل تحقيق ذلك.