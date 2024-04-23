5 أكلات ممنوعة لمريض الحزام الناري.. تزيد شدة الأعراض والألم

بالتزامن مع توفير تطعيم يحصن المواطنين من الإصابة به، لأول مرة في مصر، استعرضت وزارة الصحة والسكان ممثلة في الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية، ‎ 5أكلات ممنوعة لمريض الحزام الناري، موضحة أنه أحد أنواع العدوى الفيروسية التي تحدث نتيجة الهربس النطاقي، وهو نفس الفيروس المسبب للجدري المائي.

‎أكلات ممنوعة لمريض الحزام الناري

أوضحت وزارة الصحة، أن هناك 5 أكلات ممنوعة لمريض الحزام الناري، لا بد من الابتعاد عنها، لتفادي أي مضاعفات صحية، مشيرة إلى أن تناول هذه المأكولات، يؤدي إلى تحفيز تكاثر الفيروس المسبب للحزام الناري، ما يتسبب في زيادة الألم والأعراض التي تصاحب العدوى الفيروسية، وجاءت الأكلات الممنوعة لمريض الحزام الناري كالتالي:

- اللحوم الحمراء.

- المكسرات.

- الدجاج.

- الشوكلاتة.

- منتجات الألبان.

تطعيم الحزام الناري

كشفت وزارة الصحة، توافر تطعيم الحزام الناري على مستوى محافظات الجمهورية، داخل الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية بفروعها، لافتة إلى أن الفئات العمرية المسموح لها بالحصول عليه، هي الفئة العمرية فوق 50 عاما، والمصابون بالأمراض المزمنة كالسكر فوق 18 عاما.

أعراض الحزام الناري

- الشعور بالحكة.

- الشعور بألم شديد.

- وخز في الجلد أو أسفل الجلد.

- اضطرابات في المعدة.

- الحمى والصداع وحساسية الضوء.

ودعت «الصحة»، المواطنين إلى ضرورة الحصول على تطيعم الحزام الناري، لتعزيز الجهاز المناعي للجسم.