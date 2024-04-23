أماكن توفير التطعيم ضد الحزام الناري على مستوى الجمهورية

بدأت وزارة الصحة والسكان ممثلة في الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية التطعيم ضد الحزام الناري، مشيرة إلى توفير تطعيم الحزام الناري على مستوى محافظات الجمهورية داخل فروع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية «فاكسيرا».

تطعيم الحزام الناري

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن تطعيم الحزام الناري متوافر للفئات العمرية للأكبر من 50 عاما، والـ18 عاما المصابين بالأمراض المناعية أو المزمنة كالسكر.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الحصول على تطعيم الحزام الناري لتعزيز الجهاز المناعي للجسم، مشيرة الى أن التطعيمات المختلفة تعمل على تقوية الجهاز المناعي للوقاية من الأمراض المختلفة، مضيفة الى ان سعر التطعيم يصل الى 4238 جنيها.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، الحزام الناري عبارة عن مرض جلدي يسببه نفس المسبب للجديري المائي وبعد التعافي من الجديري يدخل الفيروس في مرحلة الكومون في أجزاء من داخل الجهاز العصبي لفترات طويلة ومع تقدم العمر يسبب الحزام الناري.