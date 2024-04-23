سعرها أقل من 200 ألف جنيه.. طرح سيارة هندية بالأسواق بداية من يوليو المقبل

أعلن عدد من موزعي السيارات عبر منصات التواصل الاجتماعي وصول السيارة باجاج كيوت الهندية إلى السوق المصري، لذا ترصد «الوطن» مواصفات السيارة المعروضة خاصة أن سعرها منخفض يناسب فئات كثيرة، كما أنها تتميز بحجمها الصغير الذي يلبي احتياجات الأسر الصغيرة.

سيارة باجاج الهندية أرخص من سعر التوكتوك

قال أحد موزعي السيارة باجاج الهندية في تصريحات لـ«الوطن» إن بها 4 عجلات من فئة L7e-CP، مشيرا إلى أنها وصلت بالفعل إلى مصر للدعايا وأن المبيعات الرسمية ستبدأ في شهر يوليو المقبل، لافتا إلى أنه لن يسمح بترخيصها ملاكي بل يتم ترخيصها نقل خفيف فقط.

سيارة باجاج الهندية تعمل بالبنزين والغاز الطبيعي

وأضاف الموزعون أن السيارة تعمل بنظامي البنزين والغاز الطبيعي، ففي حالة الرغبة في العمل بالنزين يتم تحويل نظام السيارة عن طريق سحب يد حديدية مخصصة لذلك، وفي حالة التحويل إلى الغاز الطبيعي يتم تحويل اليد الحديدية إلى اتجاه آخر.

وأوضح الموزعون أن ثمن السيارة باجاج كيوت الهندية 195 ألف جنيه للمستهلك، وتسير بسرعة تصل إلى 70 كيلومترا في الساعة.

معلومات عن سيارة باجاج الهندية

- محرك رباعي الأشواط ثنائي الإشعال 217 سي سي من أسطوانة واحدة تبريد مياه

- قوة 13 حصانا و5 غيارات.

- وقود سعة 40 مترا للغاز و8 لترات للبنزين.

يمكن للسيارة قطع مسافة 250 كيلومترا بخزان وقود كامل .

- 300 كيلومتر لخزان غاز كامل و550 كيلومترا للاستخدام المشترك للغاز والبنزين .

- تستهلك 3.6 لتر وقود لكل 100 كيلومتر.

- تستهلك 2.9 متر مكعب من الغاز لكل 100 كيلومتر.

مواصفات السيارة باجاج

- طول السيارة 2752 ميليمترا

- العرض الكلي 1312 ميليمتار

- الارتفاع الكلي 1652 مم مع قاعدة عجلات بطول 1925 ميليمترا

- المسافة بين العجلات تبلغ 1143 ميليمترا

- البروز الأمامي 440 ميليمترا بينما الأرضي يصل إلى 180 ميليمترا.

- يبلغ الوزن الصافي لكيوت 446 كيلوجراما والوزن بالحمولة 746 كيلوجراما .