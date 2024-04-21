رئيس حي مصر القديمة: سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة تتلقى طلبات ترخيص المحال

أكّد اللواء أيمن السعيد رئيس حي مصر القديمة، وجود سيارة المركز التكنولوجي المتنقل لتقديم خدمة التراخيص والمعاملات الحكومية لكل المواطنين لمدة 4 أيام بمناطق مختلفة بنطاق حي مصر القديمة، إذ توجد سيارة الحى المتنقل اليوم وغدا أمام محطة مترو الزهراء، ويوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل بميدان الباشا ويوم الأربعاء 24 أبريل في الفسطاط، إذ تتلقى طلبات ترخيص المحلات والأنشطة التجارية.

ترخيص المحال العامة

وأشار رئيس حي مصر القديمة إلى أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بالتيسير على المواطنين لاستكمال استخراج تراخيص المحال العامة وفق القانون 154 لسنة 2019، يتم تسيير عمل سيارة المركز التكنولوجي المتنقل، لإصدار جميع الخدمات والتراخيص التي يقدمها المركز الثابت من خدمات، مما يضمن إتاحتها بكل سهولة، والذي يتيح لصاحب المحل التعامل مع شباك واحد، بدلاً من التردد على عدة جهات للحصول على خدمة ترخيص المحل وذلك اختصارا للجهد والمال لصالح المواطن.

طلبات الترخيص

وأشار إلى أنَّ من ضمن التيسيرات التي تقدمها محافظة القاهرة، انتقال الفرق المدعومة بسيارة المركز التكنولوجي للمرور على المحلات وتلقى طلبات الترخيص، واستلام المستندات المطلوبة لترخيص النشاط بالمجان، ومن الأوراق المطلوبة للترخيص، مستخرج سجل تجارى حديث، والبطاقة الضريبية، ونوع النشاط، وصفة مقدم الطلب، وعنوان المحل المراد ترخيصه، ورسم كروكي له، مع منحه إيصال يفيد تقديمه لطلب الترخيص يجنبه التعرض لأي قرار بالغلق؛ لحين الانتهاء من إتمام إجراءات الترخيص.