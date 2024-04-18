«الإحصاء»: ترخيص 5.2 مليون سيارة ملاكي حتى نهاية عام 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، نشرة حصر ‏المركبات المرخصة في 31 ديمسبر العام الماضي، وكانت أهم مؤشراتها ما يلي:‏

- بلغ إجمالي عدد المركبات المرخصة بمحافظات الجمهورية 9.95 مليون مركبة في 31 ديسمبر 2023، مقابل 9.94 مليون مركبة في 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 0.04%.

- جاءت محافظة القاهرة في المرتبة الأولى، إذ بلغ عدد المركبات بها 2.6 مليون بنسبة 26.2%، ومحافظة الجيزة في المرتبة الثانية بعدد 1.4 مليون بنسبة 14.0%، ثم محافظة الإسكندرية في المرتبة الثالثة بعدد 731.4 ألف مركبة بنسبة 7.4%، وجاءت محافظة جنوب سيناء في المرتبة الأخيرة، بـ41.9 ألف مركبة بنسبة 0.4 % من إجمالي المركبات.

ترخيص 5.6 مليون سيارة في 2023

- بلغ إجمالي عدد السيارات المرخصة 5.6 مليون بنسبة 55.8 %، وكان العدد الأكبر للسيارات الخاصة (ملاكي) وبلغت 5.2 مليون سيارة بنسبة 94.3%، تليها سيارات الأجرة بعدد 310.3 ألف سيارة بنسبة 5.6%.

- بلغ إجمالي عدد الأتوبيسات المرخصة 172.4 ألف بنسبة 1.7% من إجمالي المركبات في 13 ديسمبر 2023، وجاء الأتوبيس الخاص في المرتبة الأولى بعدد 76.7 ألف بنسبة 44.5% والأتوبيس العام في المرتبة الأخيرة بعدد 12.8 ألف بنسبة 7.4%.

1.3 مليون سيارة نقل مرخصة

- بلغ إجمالي عدد سيارات النقل والمقطورات المرخصة 1.3 مليون سيارة بنسبة 13.0%، وبلغ إجمالي عدد سيارات النقل المرخصة 1.2 مليون سيارة بنسبة 92.6%، وبلغ إجمالي عدد المقطورات المرخصة 94.9 ألف بنسبة 7.4%.