عاصفة رملية قوية تضرب ليبيا.. هل تصل إلى القاهرة؟

فيضانات طالت عدد من دول الخليج، وعواصف تدق أبواب ليبيا، وفي المنتصف الطقس في مصر يشهد حالة من التقلبات، إذ تسيطر على البلاد أجواء ساخنة، ووصلت الحرارة إلى 40 درجة مئوية، ولا شك أن الحدود تتأثر بالجيران، إذ يؤكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العاصفة الليبية تؤثر بالفعل على غرب البلاد.

عاصفة رملية قوية في ليبيا

في الساعات القليلة الماضية، حذّرت السلطات الليبية مواطنيها من عاصفة رملية قوية، تهب من الصحراء الكبرى عبر شرق ليبيا، ما تسبب في تعطيل حركة الطيران وإغلاق المصالح الحكومية والمدارس، وأثار تساؤلات كثيرة عن تأثر مصر بعاصفة ليبيبا، وبحسب «القياتي»، فأنه بالفعل تؤثر أطراف العاصفة في ليبيا، على أقصى غرب مصر عند مناطق من السلوم ومطروح والصحراء الغريبة.

مستويات رؤية ضعيفة جدًا بمطروح

يشير «القياتي»، إلى أن مستويات الرؤية الأفقية وصلت على مناطق من مطروح إلى 3 كيلومترات، طبقًا لآخر رصد للمحطات التابعة لهيئة الأرصاد الجوية، وهو مستوى منخفض جدًا للرؤية، حذرت منه الأرصاد من قبل، إذ أنه من المتوقع طوال اليوم إثارة الرمال والأتربة على القطاع الغربي للبلاد، تأثرًا بالمنخفض الجوي المسبب للعاصفة الترابية على ليبيا، ويمكن أن تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من غرب مصر، لكنه غير متوقع أن تصل إلى القاهرة الكبرى.

ماذا فعلت العاصفة في ليبيا؟

في الساعات القليلة الماضية، أعلنت ليبيا حالة التأهب بمدينة درنة، للوقاية وحماية السكان المتضررين لأخذ الحيطة من مخاطر العاصفة الرملية، التي تسببت في هبوب رياح عنيفة على مدن طبرق والبيضاء وأجدابيا في شمال شرق ليبيا، وجعلت الرؤية سيئة جدًا وأجبرت الناس على البقاء في منازلهم، بحسب «سكاي نيوز».