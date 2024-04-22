ليبيا تحذر من عاصفة رملية تشل حركة الطيران.. إغلاق المصالح الحكومية والمدارس

حذّرت السلطات الليبية مواطنيها من هبوب عاصفة رملية قوية من الصحراء الكبرى عبر شرق ليبيا، اليوم الاثنين، مما أسفر عن تعطيل حركة الطيران وإغلاق المصالح الحكومية والمدارس.. فماذا يحدث في ليبيا؟

عاصفة رملية في مدينة درنة بليبيا

وأعلنت السلطات الليبية حالة التأهب في مدينة درنة، ووضعت بعض التعليمات الخاصة بحماية المواطنين الذين تعرضوا نهاية العام الماضي لفيضانات قاتلة، أسفرت عن تشريد ومقتل الآلاف ونزوح نحو 40 ألف شخص.

كما تمر الرياح العنيفة المحملة بالرمال على مدن طبرق والبيضاء وأجدابيا في شمال شرق ليبيا، جعلت الرؤية سيئة للغاية وأجبرت الناس على البقاء في منازلهم.

وبحسب السلطات الليبية فإن العاصفة الرملية التي بدأت مساء أمس الأحد، وتستمر لمدة يومين الاثنين والثلاثاء، وذلك تم إعلانهما عطلة رسمية، بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك في كافة الإدارات العامة، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الليبية الرسمية.

وأضافت الوكالة أن السلطات أصدرت تعليماتها بوضع حواجز أمان وإنفاذ القانون على الطرق العامة، وذلك حتى تتمكن من تنظيم حركة المرور في المناطق التي تنشط فيها العاصفة وتعوق الرؤية.

تعليق حركة الطيران

وتابعت السلطات أنه تم تعليق حركة الطيران بداية من اليوم الاثنين وحتى إشعار آخر، وذلك في مطارات المنطقة، بما في ذلك مطار بنينا في بنغازي، حيث تم تغطية مدرج الطائرات بالرمال.

ومن المتوقع أن تصل سرعة العاصفة ما بين 60 إلى 70 كيلومترا في الساعة، وفق وكالة الأنباء الليبية.